Üsküdar’da, boşandığı eşine kurşun yağdırdı

Göztepe Köprüsü üzerinde, Muharrem Gürdeğin ile 1 yıl önce boşandığı Fikrinaz Gürdeğin arasındaki tartışma kanlı bitti. Muharrem Gürdeğin, boşandığı eşine 3 el ateş etti.

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde bağlı Ünalan Mahallesi Göztepe Köprüsü üzerinde, Muharrem Gürdeğin ile 1 yıl önce boşandığı eşi Fikrinaz Gürdeğin arasında, minibüsten indikleri sırada tartışma çıktı.

Sözlü tartışmanın büyümesiyle Muharrem Gürdeğin, yanında taşıdığı silahla 3 çocuğunun annesi Fikrinaz Gürdeğin’e 3 el ateş açtı.

Kurşunların hedefi olan Fikrinaz Gürdeğin kanlar içerisinde yere yığıldı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Muharrem Gürdeğin olay yerinden hızla uzaklaşırken, çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bacaklarından yaralanan kadını hastaneye kaldırdı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Polis ekipleri ise olay yerinden kaçan şüpheli şahsı yakalayarak emniyete götürdü.

Tedavi altına alınan Fikrinaz Gürdeğin’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

“PEŞ PEŞE SİLAH SESLERİ DUYDUM”

Yaşanan olayı gören çevre esnafından Rasim Ünlü, “Burada çalışıyorken peş peşe silah sesleri duydum. Köprü üzerine doğru baktığımda kalabalık gördüm. İnsanlar toplanmıştı. Söylenene göre, adam eski eşini vurmuş. İnsanlar telaş oldu, yol kapatıldı. Polis ve sağlıkçılar geldi. Kadın hastaneye götürüldü. Kadının sağlık durumu iyi olduğu söylendi. Umarım bu tarz şeyler bir daha yaşanmaz. Şiddete karşıyız.” diye konuştu.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Muharrem Gürdeğin, yapılan sorgunun ardından Kartal Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.