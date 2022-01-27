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    Üsküdar'da buzlu yolda kayan araç binaya çarptı

    Kaygan sokakta ilerlemekte güçlük çeken hafif ticari araç, binaya çarparak durabildi. Kaza anları ise kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 27.01.2022 - 09:50
    • Güncelleme : 27.01.2022 - 10:16
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    Üsküdar'da buzlu yolda kayan araç binaya çarptı

    Üsküdar'da buzlanan yolda ilerlemekte güçlük çeken hafif ticari araç, kontrolden çıktı.

    Ara sokakta yaklaşık 20 metre kayan araç, önce doğalgaz kutusuna daha sonra bina duvarına çarparak durabildi.

    O ANLAR KAMERADA

    Kazada ölen ya da yaralanan olmazken kaza anı bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. O sırada ise bir vatandaşın panik hali kameradan kaçmadı

    BİNANIN GAZI KESİLDİ

    Kaza nedeniyle olay yerine gelen İGDAŞ ekipleri, binanın gazını keserek gereken önlemleri aldı.

    Üsküdar'da buzlu yolda kayan araç binaya çarptı ViDEO

    Üsküdar da buzlu yolda kayan araç binaya çarptı #1

    Üsküdar da buzlu yolda kayan araç binaya çarptı #2

    Üsküdar da buzlu yolda kayan araç binaya çarptı #3

    Üsküdar da buzlu yolda kayan araç binaya çarptı #4

    Üsküdar da buzlu yolda kayan araç binaya çarptı #5

    Üsküdar da buzlu yolda kayan araç binaya çarptı #6

    Üsküdar da buzlu yolda kayan araç binaya çarptı #7

    Üsküdar da buzlu yolda kayan araç binaya çarptı #8


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