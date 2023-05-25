Üsküdar'da çarşaflı kadınları çay bahçesinden kovan çalışan gözaltına alındı Çay bahçesine oturan iki çarşaflı kadın, iş yeri çalışanı tarafından kovuldu. Çalışan, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçundan gözaltına alındı.

DHA

Üsküdar Kuzguncuk'taki çay bahçesine akşam saatlerinde çarşaflı iki kadın gitti.

İddiaya göre kadınlar, çay bahçesi çalışanı Murat A. tarafından kovuldu.

Murat A.'nın mekânda oturan kadınlara 'Kalkın buradan, gidin hadi' dediği anları başka bir müşteri cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Gözaltına alındı

Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca kısa sürede gündem oldu. Murat A., olayın ardından polis ekipleri tarafından 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' suçundan gözaltına alındı.

Bu arada olayın sosyal medyada tepki çekmesi üzerine Murat A., bir video çekerek kendini savundu .

Videoda, "Erzurumluyum. Annem çarşaflıydı, 3 ablam ve benden küçük 2 kız kardeşim kapalı" diyen Murat A. "Genelde buraya dilenci sokmuyorum. Burada 2 tane roman var, dilenci. Çarşaf giyip, gelip burada dileniyorlar" ifadelerini kullandı.