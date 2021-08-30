Buzdolabı kablosundan çıkan yangında evlerinde mahsur kalan yaşlı kadın ve kızını itfaiye ekipleri merdiven aracıyla kurtardı.

İstanbul Üsküdar'a bağlı olan Selamiali Mahallesi'nde gece 24.00'da çıkan yangın herkesi korkuttu.

Yaşlı kadın ve kızının kaldığı evde buzdolabının kablosundan çıkan yangın bir anda aleve dönüştü.

Olay esnasında sokakta bulunan vatandaşların olayı itfaiye ekiplerine bildirmesi üzerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

MERDİVENLE KURTARILDILAR

Anne ve kızı itfaiye ekipleri tarafından merdiven ile kurtarıldıktan sonra sağlık ekiplerine teslim edildi.

Üsküdar’da çıkan yangında, yaşlı kadın ve kızı evde mahsur kaldı VİDEO

"SİMSİYAH DUMANLAR ÇIKIYOR"

Olaya şahitlik eden Ahmet Aydınlık, “Biz sokakta duruyorduk siyah dumanlar gelmeye başladı, dumanın nereden geldiğini anlamaya çalıştık. Baktık ki sokağın sağ tarafındaki evden simsiyah dumanlar çıkıyor.

Biz müdahale etmeye çalıştık ama bir şey yapamadık. Daha sonra zaten itfaiye geldi. Şükürler olsun ki kimseye bir şey olmadı.” dedi.



