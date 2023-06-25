Üsküdar'da çınar ağacının devrilme anı Çengelköy'de yol kenarında bulunan yaklaşık 20 metre uzunluğunda, 1 metre çapındaki çınar ağacı kökünden kırıldı.

İHA

İstanbul'un Üsküdar ilçesi Çengelköy Caddesi üzerinde bulunan devasa büyüklükteki bir çınar ağacı kökünün çürümesi sebebiyle caddeye ve cadde üzerindeki iki katlı binanın üzerine gürültüyle devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Pazar günleri oldukça kalabalık olan bölgenin bayram tatili sebebiyle tenha olması olası bir faciayı önledi.

Polis tedbir amaçlı caddeyi trafiğe kapattı. Bölgeye güvenlik şeridi çeken polis ekipleri önlem aldı. Görevliler, olay yerine getirilen bir vince çıkarak devrilen ağacın dallarını kesti.

Parçalanarak kaldırıldı

Çınar ağacının parçalara ayrılarak kaldırılmasından sonra cadde trafiğe açıldı. Öte yandan çınar ağacının devrildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

"Önlem alınması lazım"

Olayla ilgili konuşan Mehmet Karaca, “Ağacımız en azından 150 senelik vardı. Devamlı araçlar çarpıyordu. Allah’tan o sırada kimse geçmiyordu. Birdenbire sesler geldi ve devrildi. Burada bu tür ağaçlardan çok var. Bunlar yaşlı ağaçlar önlem alınması lazım. Ses duyunca baktığımda devrildiğini gördüm. Daha önce çınar altında da olmuştu. Orada bir kişi ölmüştü." dedi.

Furkan Bozkurt isimli vatandaş, “Dışarı çıkmıştım ses geldi. Saniyeler sonra evlerin üzerine ağaç devrildi. Camlar kırıldı. Arkadaşlarımızla kafe ve ağacın altını kontrol ettik, Allah’tan kimse yoktu. İlk biz deprem oldu zannettik, çok korktuk.” diye konuştu.