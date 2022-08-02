Üsküdar'da daha önce de tartıştığı otopark çalışanlarına kurşun yağdırdı

Üsküdar'da daha önce de tartıştığı otopark çalışanlarına kurşun yağdırdı

Öncesinde de tartıştığı otopark çalışanları ile konuşmaya giden bir kişi, çıkan kavgada 2 kişiyi silahıyla vurdu. Şüpheliyi yakalama çalışması başlatılırken 2 yaralıdan 1'inin durumu ağır.

İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Selami Ali Mahallesi'nde bulunan otoparktaki tartışmanın sonu kanlı bitti.

Cumhuriyet Caddesi’nde esnaf olduğu belirtilen ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, daha önce tartıştığı otoparka geldi.

Esnaf kurşun yağdırdı

Otoparkta çalışanlarla bir süre konuşan ve tekrar tartışmaya başlayan saldırgan, 2 otopark çalışanını silahla vurarak yaraladı.

Saldırının ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Mehmet K.’nin sağlık durumunun ciddi, İlhan İ.’nin ise hafif yaralı olduğu öğrenildi.

Şüpheliyi yakalama çalışması başlatıldı

DHA'nın haberine göre; olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından, 2 kişiyi yaralayan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

















