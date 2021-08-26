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Üsküdar’da doğalgaz kutusundan çıkan yangın söndürüldü

Üsküdar’da doğalgaz kutusundan çıkan yangın söndürüldü

Doğalgaz kutusunda çıkan yangın, 4 katlı bir apartmana ve park halinde duran araçlara sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.