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    Üsküdar’da doğalgaz kutusundan çıkan yangın söndürüldü

    Doğalgaz kutusunda çıkan yangın, 4 katlı bir apartmana ve park halinde duran araçlara sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
    • İHA
    • 26.08.2021 - 15:45
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    Üsküdar’da doğalgaz kutusundan çıkan yangın söndürüldü

    İstanbul’un Üsküdar ilçesine bağlı Arakiyeci Sokak üzerindeki kaldırımda bulunan doğalgaz kutusunda yangın çıktı.

    Bir anda alev alan kutuda başlayan yangın, 4 katlı apartmana da sıçradı.

    Alevler binanın dış cephesini sardı, çatıya kadar yükseldi.

    5 ARACA DAHA SIÇRADI

    Doğalgaz kutusunun yanında, park halinde duran 5 araca daha sıçrayan yangın, araçların da zarar görmesine neden oldu.

    Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Üsküdar’da doğalgaz kutusundan çıkan yangın söndürüldü #1

    HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

    Ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangın, kısa sürede söndürüldü.

    Yangının olduğu bina drone ile havadan görüntülendi.

    Üsküdar’da doğalgaz kutusundan çıkan yangın söndürüldü #2

    Üsküdar’da doğalgaz kutusundan çıkan yangın söndürüldü #3

    Üsküdar’da doğalgaz kutusundan çıkan yangın söndürüldü #4

    Üsküdar’da doğalgaz kutusundan çıkan yangın söndürüldü #5

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