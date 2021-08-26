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- Üsküdar’da doğalgaz kutusundan çıkan yangın söndürüldü
Üsküdar’da doğalgaz kutusundan çıkan yangın söndürüldü
Doğalgaz kutusunda çıkan yangın, 4 katlı bir apartmana ve park halinde duran araçlara sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
- İHA
- 26.08.2021 - 15:45
İstanbul’un Üsküdar ilçesine bağlı Arakiyeci Sokak üzerindeki kaldırımda bulunan doğalgaz kutusunda yangın çıktı.
Bir anda alev alan kutuda başlayan yangın, 4 katlı apartmana da sıçradı.
Alevler binanın dış cephesini sardı, çatıya kadar yükseldi.
5 ARACA DAHA SIÇRADI
Doğalgaz kutusunun yanında, park halinde duran 5 araca daha sıçrayan yangın, araçların da zarar görmesine neden oldu.
Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangın, kısa sürede söndürüldü.
Yangının olduğu bina drone ile havadan görüntülendi.