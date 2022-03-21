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    Üsküdar'da emekli polisi gasbeden şüpheliler yakalandı

    Kurye olarak çalışan emekli polis memurunu bıçak tehdit ederek yaklaşık 800 bin lira değerinde dövizi gasbettikten sonra kaçan 4 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
    • DHA
    • 21.03.2022 - 16:38
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    Üsküdar'da emekli polisi gasbeden şüpheliler yakalandı

    İstanbul’da döviz bürosunda çalışan emekli polis memuru Y.Y. (66), Kapalıçarşı'dan aldığı yaklaşık 800 bin lira değerindeki dövizi iş yerine getirirken, Üsküdar ilçesi Altunizade Metro durağı önünde saldırıya uğradı.

    Emekli polisin yanına bir araçla yaklaşan şüpheliler, bıçak tehdidi ile Y.Y.'nin içinde 800 bin lira değerinde döviz bulunan çantasını gasbetti.

    KURŞUN YAĞDIRDI

    Çıkan arbede sırasında ateş açan emekli polis memuru bir şüpheliyi yaraladı.

    Şüpheliler yaralı arkadaşlarını da alarak olay yerinden kaçtı.

    GASPÇI ARKADAŞLARINI ACİL SERVİSE BIRAKTILAR

    Gasp Büro Amirliği tarafından 18 Mart'ta saat 12.15 sıralarında meydana gelen olayla ilgili başlatılan soruşturmada, kaçan şüphelilerin izi olay yerine geldikleri kiralık araç sayesinde belirlendi.

    Kiralık aracın izini süren dedektifler şüphelilerin kimliğini tespit ederken, yaralı şüpheli Zaza G.'nin arkadaşları tarafından bir hastanenin acil servisine bırakıldığını belirlendi.

    Şüpheli hemen gözaltına alındı.

    Üsküdar da emekli polisi gasbeden şüpheliler yakalandı #1

    520 BİN 575 LİRA ELE GEÇİRİLDİ

    Sürdürülen operasyonda diğer şüpheliler, Gürcistan uyruklu Kaxa G.(43), Azerbaycan uyruklu Ali A.(26) ile Rufat A.(32) 'da yakalandı.

    Şüphelilerin kaldığı Küçükçekmece'de bulunan adreste yapılan aramada 520 bin 575 bin lira para ele geçirildi.

    Üsküdar da emekli polisi gasbeden şüpheliler yakalandı #2

    2 KADIN SINIR DIŞI EDİLECEK

    Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliğinde işlemleri yapılan şüphelilerin irtibatlı oldukları tespit edilen Mumtozbegım A. ve Gunel A. adlı iki kadının da yakalandığı savcılık talimatıyla bilgi sahibi olarak ifadeleri alınıp sınır dışı edilmeleri için işlem başlatıldığı öğrenildi.

    Şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

    Üsküdar da emekli polisi gasbeden şüpheliler yakalandı #3

    Üsküdar da emekli polisi gasbeden şüpheliler yakalandı #4


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