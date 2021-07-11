Üsküdar'da gemilerin hız dalgası sert vurdu

Savaş gemilerinin aşırı hız sonrası oluşturduğu sert dalgalar sonrası bir kafeyi su basarken balıkçılara ait olan ahşap iskele ise parçalandı. Kafedekilerin kaçma anları ise kameraya yansıdı.

Yabancı uyruklu savaş gemilerin İstanbul Boğazı’ndan geçiş yaptığı esnada normal seyir hızının üstüne çıkması nedeniyle oluşan sert dalgalar Üsküdar sahil şeridindeki yerlere hasar verdi.

KAFEYİ SU BASTI

Şiddetli dalgaların vurduğu esnada kafe içerisinde oturan müşteriler bir an da sular içerisinde kalırken, yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İSKELE PARÇALANDI

Yaşanan olaya ilişkin konuşan kafe işletmecisi İsmet Morgül, “Geçtiğimiz günlerde savaş yabancı uyruklu savaş gemilerinin geçişi olmuştu. Bu zamana kadar başımıza gelmeyen bir olay ile karşılaştık. Gemilerin oluşturduğu dalgalar kıyıya vurdu. İçeride o esnada müşteriler de vardı. Peş peşe büyük dalgalar gelince herkes kaçmaya başladı. Normal hızlarının üzerinde hareket edince dalgalar sert vurdu. Ayrıca kayıkçıların iskele olarak kullandıkları alanda parçalandı” diye konuştu.





















