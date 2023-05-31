Üsküdar’da genç adamı öldürüp, çuvala koydular: 2 şüpheli gözaltında Sahibi olduğu iş yerinden kimliği belirsiz kişiler tarafından otomobile bindirilerek götürülen 36 yaşındaki adam, öldürülmüş halde bulundu. Genç adamın cenazesi toprağa verilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

DHA

36 yaşındaki Metin Üreyil’den haber alamayan yakınları, geçtiğimiz cumartesi günü polise kayıp başvurusunda bulundu.

Harekete geçen polis, Metin Üreyil'in son olarak iş yerinin önünden arkadaşı M.A.İ. ile birlikte ayrıldığını belirledi.

Bu gelişme üzerine M.A.İ.'nin evi ve pimapen işi yaptığı 3 dükkanda arama yapıldı.

Öldürüp, çuvala koydular

Polis, Üsküdar’ın Cumhuriyet Mahallesi Deniz Sokak üzerinde bulunan dükkana arama yapmak için girdiğinde çuval içine konmuş Metin Üreyil'in cesedi ile karşılaştı.

Metin Üreyil'in başına tek el ateş edilerek öldürüldüğü ardından çuvala konulduğu, dükkanın da temizlendiği tespit edildi.

Dosyayı alan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cesedin çuvala konulmasına ve dükkanın temizlenmesine yardım eden M.A.İ.'nin yanında çalışan İhsan A. ile şüphelinin kaçmasına yardım eden Şevket A.’yı gözaltına alındı.

"Beni de öldüreceğini söyledi"

Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorgulanan şüphelilerden İhsan A., poliste verdiği ifadesinde “Pazar günü beni aradı. Dükkanda temizlik yapacağımızı söyledi. İş yerine gitmeden bir dükkana girerek temizlik malzemeleri ve çuvallar aldık. Daha sonra birlikte kendi iş yerimize gittik. İçeri girer girmez cesedi gördüm. Her yer kan olmuştu. Birlikte cesedi çuvala koyup, daha sonra etrafı temizledik. Sonra beni eve bıraktı. Ayrılırken bir şey söylersem, beni de öldüreceğini söyledi.” dedi.

Diğer şüpheli Şevket A. isme “Beni aradı, moralinin bozuk olduğunu söyledi. Buluşunca İstanbul dışına gitmeyi teklif etti. Birlikte Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan uçağa binerek Trabzon'a gittik. Bir gün sonra işlerim vardı. Ben döndüm ama o arada kaldı. Cinayetten haberim yoktu.” diye konuştu.

900 bin liralık alacak verecek meselesi

Cinayetin sebebini araştıran polis, olayın 900 bin liralık bir alacak verecek meselesinden kaynaklandığı belirledi.

Olaydan sonra kaçan M.A.İ.'nin yakalanması için çalışma başlatılırken; Metin Üreyil’in Ataşehir'de sahibi olduğu iş yerinden otomobile bindirilerek götürüldüğü, darbedildiği ve işkence gördüğü belirtildi.

Metin Üreyil için bugün Selman-ı Farisi Camii'nde cenaze töreni yapıldı.

Kılınan namaz sonrasında Metin Üreyil'in cenazesi, Karacaahmet Mezarlığı'nda defnedildi.

Büyük acı yaşayan aile, törenin ardından konuştu.

"Kocamın bunlardan 40 bin dolar alacağı vardı"

Eşinin saat 13.47’ye kadar yanında olduğunu söyleyen Sinem Üreyil, şöyle devam etti:

Mehmet Ali İpek'i aradı. Metin, ‘Abi parayı verecek misin?’ dedi, o da ‘Evet vereceğim, akşam gel abi buluşalım' dedi. Ondan sonra telefonu kapanıyor. Siyah bir araçla kapının önünden Metin alınıyor. Ondan sonra sırra kadem basıyor. Arabada 3 kişi varlar. Mehmet Ali İpek de içeride. Eşimin kafasına silah sıkıp, saat 04.00'te öldürüyorlar. Saat 04.00'ten sonra da artık hiçbir şekilde haber alınmıyor. Üç gün sonra 60 saatin sonunda polisler ulaşıyor. Eşim depoda bir çuvalın içinde ölü bulunuyor. Sonra bize haber geliyor. Eşim 5 gün önce ölmüş. Kocamın bunlardan 40 bin dolar alacağı vardı. Bu 40 bin dolar babasının parasıydı. Benim eşim kendi parası için bile gitmedi.

"3 tane çocuğum yetim kaldı"

Eşimin üzerindeki silahla, kafasına sıkıp darbediyorlar. Elini kolunu bağladıklarını söylüyorlar ama o kadarını bilmiyorum. Eşim tanınmaz haldeydi, teşhis edemedim. Sakallarından tanıdım. Onların evlatları da yansın. Onlar da benim gibi otopsi kapısında kocalarını beklesinler. Benim 3 tane çocuğum yetim kaldı. Benim çocuklarım babalarını istiyor, eşimin hiçbir suçu yoktu. Onlarla bir kavgası, husumeti bile yoktu. Gayet iyi bir şekilde aradı. 'Gel görüşelim' dedi. Adam alıp götürdü kocamı. Bilerek yaptılar bunu. Mehmet Ali İpek'in 40 bin dolarlık senedi var, bunu adli mercilere verdim. Hiçbir şekilde peşini bırakmayacağım.

"Yaralı bıraksaydın, öldürmeseydin"

Anne Hürriyet Üreyil ise şunları söyledi:

Oğlumu öldürdü. Ocağımı söndürdü. Evimde ekmeğimi yedi, gitti orada da oğlumu öldürdü. Sen oğluma nasıl kıydın? Aynısı sana gelsin. Benim ciğerim yandı. Benim oğluma sen işkence çektirirken bana hiç acımadın mı? Üç tane kızına acısaydın. Hani sen bana ‘ana’ diyordun, sen benim oğlumu öldürdün. Para senin olsaydı, sen oğlumu bıraksaydın. Yaralı bıraksaydın, öldürmeseydin.

"Benim oğluma, oyun oynadılar"

Baba Haydar Üreyil de “Beni öldüremediler, oğlumu öldürdüler. Benim oğlumu en az 10 kişi öldürdü. Benim oğluma, oyun oynadılar. Oğlumun düşmanlarını tanıyorum. Benim oğlumla ortak iş yaptılar, parasını vermeyip canını aldılar. Üç tane kızı vardı. İki yaşında, üç yaşında kızları vardı.” şeklinde konuştu.

"Ömür boyu müebbet cezası alsalar da, içimiz soğumayacak"

Üreyil'in kız kardeşi Seda Üreyil ise şu ifadeleri kullandı: