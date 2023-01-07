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    Üsküdar'da hafif ticari araç, üst geçitten yola uçtu: 4 yaralı

    İstanbul Üsküdar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç üst geçitten yola uçarken, kazada 4 kişi yaralandı.
    • 07.01.2023 - 07:23
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    Üsküdar'da hafif ticari araç, üst geçitten yola uçtu: 4 yaralı

    Saat 02.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde üst aşırı hızlı bir şekilde üst geçide giren hafif ticari aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırıma çıkan araç, yol kenarındaki tel örgüleri de aşarak yaklaşık 25 metre yükseklikten düştü. Araçta bulunan 4 kişi sıkıştı.

    Araçta sıkışan 4 kişiyi itfaiye kurtardı

    DHA'nın aktardığına göre; ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan 4 kişi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere sevk edildi.

     

    Üsküdar da hafif ticari araç, üst geçitten yola uçtu: 4 yaralı #1

    Üsküdar da hafif ticari araç, üst geçitten yola uçtu: 4 yaralı #2

    Üsküdar da hafif ticari araç, üst geçitten yola uçtu: 4 yaralı #3

    Üsküdar da hafif ticari araç, üst geçitten yola uçtu: 4 yaralı #4

    Üsküdar da hafif ticari araç, üst geçitten yola uçtu: 4 yaralı #5

    Üsküdar da hafif ticari araç, üst geçitten yola uçtu: 4 yaralı #6

    Üsküdar da hafif ticari araç, üst geçitten yola uçtu: 4 yaralı #7

    Üsküdar da hafif ticari araç, üst geçitten yola uçtu: 4 yaralı #8


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