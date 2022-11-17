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Üsküdar'da İETT otobüsü direğe çarptı

Üsküdar'da İETT otobüsü direğe çarptı

Yağmur sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkan İETT otobüsü, elektrik direğine çarparak durabildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza, cep telefonu kamerasına yansıdı.