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Üsküdar'da İETT otobüsü direğe çarptı
Yağmur sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkan İETT otobüsü, elektrik direğine çarparak durabildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza, cep telefonu kamerasına yansıdı.
- 17.11.2022 - 20:38
- Güncelleme : 17.11.2022 - 20:51
İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Beylerbeyi Mahallesi'ndeki Abdullahağa Caddesi’nde, saat 19.15 sıralarında, bir kaza meydana geldi.
Yağmur sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 34 NG 8902 plakalı İETT otobüsü, elektrik direği ve refüje çarparak durabildi.
İhbar üzerine olay yerine; polis, itfaiye ve elektrik ekibi sevk edildi.
Güvenlik önlemi alındı
Ekipler, bölgede ikinci bir kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı. Kaza yapan otobüsün caddeyi kapatması sonucu uzun araç trafiği oluştu.
Ölen ya da yaralanan olmadı
Kazada, otobüste bulunan yolcular yara almadan kurtuldu. Kaza yapan otobüs ekiplerin çalışması sonrası olay yerinden kaldırıldı.
Kaza anı kaydedildi
İHA'nın haberine göre; öte yandan kaza, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Üsküdar'da İETT otobüsü direğe çarptı VİDEO