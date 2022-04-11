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    Üsküdar'da iki grup arasında kavga

    Kalabalık bir grup, tartışma yaşadığı fırıncı esnafıyla sokak ortasında birbirine girdi. Öfkeli tarafların o anları ise çevrede paniğe sebep oldu.
    • 11.04.2022 - 09:40
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    Üsküdar'da iki grup arasında kavga

    İstanbul'un Üsküdar ilçesinde dün öğle saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı.

    İddiaya göre bölgeden geçen bir grup ile fırıncı esnafı arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    Kısa sürede alevlenen tartışma bir anda kavgaya dönüştü.

    Tekme ve yumruklar havada uçuştu

    İHA'nın haberine göre; şahıslar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı. Olay esnasında bir kişi karşı tarafa motosiklet kaskı fırlatırken, bir kişi de kendini yere düşüren kişilerce tekmelenerek darbe aldı.

    Caddeye taşan kavganın o anları ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Üsküdar da iki grup arasında kavga #1

    Üsküdar da iki grup arasında kavga #2

    Üsküdar da iki grup arasında kavga #3


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