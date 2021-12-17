Euro
18.2036
2.22%
Dolar
16.0544
2.39%
Altın
925.3
1.99%
Borsa
2.279
0%
Bitcoin
759.845
2.99%
BTXN Coin
39.52
0.40%
5ºC
İstanbul
Çok bulutlu 5 C

    Üsküdar'da istinat duvarı çöktü: O anlar

    Etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir binanın istinat duvarı çöktü, 4 araç arar gördü. İstinat duvarının çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 17.12.2021 - 09:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Üsküdar'da istinat duvarı çöktü: O anlar

    İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle, dün Üsküdar Valide-i Atik Mahallesi'ndeki 4 katlı bir binanın istinat duvarı çöktü.

    Büyük bir gürültüyle çöken duvar korku ve paniğe neden oldu.

    Sesi duyan bina sakinleri kendilerini dışarı atarken, itfaiye ve polis ekiplerine haber verildi. İstinat duvarının çökmesi ile park halindeki 4 araç hasar gördü.

    O ANLAR KAMERADA

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

    Çökme nedeniyle zarar gören araçlar için itfaiye ekipleri zarar tespit tutanağı hazırladı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

    İstinat duvarının çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

    “4 ARAÇ ZARAR GÖRDÜ“

    Apartman sakinlerinden Ertuğrul Çaylak, “Büyük bir gürültü ile çökmüş. Komşular haber verdi. Günlerce yağan yağmur nedeniyle çökmüş olabilir. 4 araç zarar gördü” diye konuştu.

    Üsküdar da istinat duvarı çöktü: O anlar #1

    Üsküdar da istinat duvarı çöktü: O anlar #2

    Üsküdar da istinat duvarı çöktü: O anlar #3

    Üsküdar da istinat duvarı çöktü: O anlar #4

    Üsküdar da istinat duvarı çöktü: O anlar #5

    Üsküdar da istinat duvarı çöktü: O anlar #6

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir