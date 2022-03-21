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    Üsküdar'da komşu çocuğuna cinsel istismar

    Komşusunun 14 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunduğu iddia edilen Ş.A., şikayet üzerine gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
    • DHA
    • 21.03.2022 - 15:08
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    Üsküdar'da komşu çocuğuna cinsel istismar

    İstanbul Üsküdar'ın Güzeltepe Mahallesi'nde yaşayan 14 yaşındaki kız çocuğu, karokola giderek komşusunun kendisine taciz içerikli mesajlar gönderdiğini, bir seferinde de kendisine cinsel tacizde bulunduğunu anlattı.

    Ailesini de durumdan haberdar eden kız çocuğu, kendisini taciz eden komşusundan şikayetçi oldu.

    14 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDU

    Çocuğun şikayeti üzerine gözaltına alınan Ş.A., emniyette verdiği ifadede, hakkındaki suçlamayı kabul etmedi.

    Mağdur çocuğu doğduğu günden itibaren tanıdığını, kendi kızı gibi gördüğü için 'Balkız, aşkım' gibi ifadeler kullandığını ileri sürdü.

    "BU OLAY YANLIŞ ANLAŞILMADAN İBARETTİR"

    Ş.A., cinsel taciz amacıyla çocuğa dokunmadığını iddia ederek "Kesinlikle kötü niyetli bir hareketim olmamıştır. Bu olay kesinlikle yanlış anlaşılmadan ibarettir" dedi.

    TUTUKLANDI

    Savcılığın tutuklama talep ettiği şüpheli Ş.A., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Üsküdar da komşu çocuğuna cinsel istismar #1


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