Üsküdar’da kontrolünü kaybedip takla atan otomobil, ticari taksiye çarptı: 1 yaralı

Üsküdar’da cadde üzerinde seyir halinde olan otomobil, kontrolünü kaybederek refüje çıktı. Refüje çıkarak takla atan otomobil karşı şeritten geçen ticari taksiye çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Üsküdar Nuhkuyusu Caddesi ile Dr. Eyüp Aksoy Caddesi’nde Karacaahmet Sultan Cemevi önündeki kavşakta saat 03.40 sıralarında, DR. Eyüp Aksoy Caddesi üzerinde seyir halinde olan ve ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol ortasında bulunan refüje çıkıp takla attı.

TAKLA ATIP, KARŞI ŞERİTTEKİ TAKSİYE ÇARPTI

Refüje çıkarak takla atan otomobil, Nuhkuyusu Caddesi üzerinde seyir halinde olan Mustafa Turan kontrolündeki otomobilin kaput kısmına düşerek yol kenarına savruldu.

Kazada ticari taksi şöförü Mustafa Turan hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri trafiği kontrollü olarak kapatırken, sağlık ekipleri yaralı taksi şöförü Mustafa Turan hastaneye kaldırdı.

Kaza yapan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafiğe kapanan caddede trafik normale döndü.



