Üsküdar'da metrobüs kazası: Yolcu indirirken çarptı Durakta yolcu indiren metrobüse aynı yönden gelen başka bir metrobüsün çarptı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, araçlarda hasar oluştu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin AA İstanbul'da metrobüsler gündemden düşmüyor. Kimi zaman arıza kimi zaman da yolcu almama ve uzun süre seferlerin aksaması tepkiyle karşılanıyor. Bu kez ise bir kaza olayı meydana geldi. Ölen ya da yaralanan olmadı Söğütlüçeşme yönünde Acıbadem Durağı'nda yolcu indiren metrobüse aynı yönden gelen başka bir metrobüs çarptı. Yaralananın olmadığı kaza nedeniyle araçlarda hasar meydana geldi. Trafik kilitlendi Metrobüs yolunda kaza yapan araçların çekilmesi sırasında trafik akışının tek yönlü sağlanması nedeniyle yoğunluk oluştu. Kaza yapan metrobüslerin yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.