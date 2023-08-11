AA
İstanbul'da metrobüsler gündemden düşmüyor.
Kimi zaman arıza kimi zaman da yolcu almama ve uzun süre seferlerin aksaması tepkiyle karşılanıyor.
Bu kez ise bir kaza olayı meydana geldi.
Ölen ya da yaralanan olmadı
Söğütlüçeşme yönünde Acıbadem Durağı'nda yolcu indiren metrobüse aynı yönden gelen başka bir metrobüs çarptı.
Yaralananın olmadığı kaza nedeniyle araçlarda hasar meydana geldi.
Trafik kilitlendi
Metrobüs yolunda kaza yapan araçların çekilmesi sırasında trafik akışının tek yönlü sağlanması nedeniyle yoğunluk oluştu.
Kaza yapan metrobüslerin yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.