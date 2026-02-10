Üsküdar’da metruk binada yangın

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Burhaniye Mahallesi Şeyh Şamil Sokak’ta bulunan 7 katlı boş bir binanın çatı katında, sabah saat 05.30 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan yangında, binadan yükselen alevler kısa sürede çatının büyük bölümünü sardı.

İTFAİYE MERDİVEN ARAÇLARIYLA MÜDAHALE ETTİ

Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangının yayılma riskine karşı itfaiye ekipleri merdivenli araçlarla müdahalede bulunurken, polis ekipleri sokakta güvenlik önlemleri aldı. Sağlık ekipleri ise olası bir duruma karşı hazır bekletildi.

1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren yoğun çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Binanın metruk ve kullanılmıyor olması nedeniyle olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı.