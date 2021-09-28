Üsküdar’da motosiklet hırsızlığı 1 buçuk dakika sürdü

Müzik sektöründe çalışan ve işi dolayısıyla kullandığı motosikleti çalınan vatandaş, motosikletini bulana 10 bin TL ödül vereceğini açıkladı.

İstanbul Üsküdar’da gece saatlerinde motosikletle bir sokağa gelen şahıslar, yanlarındaki kesme makası ile gözlerine kestirdikleri motosiklet kilidini keserek çaldılar.

1 buçuk dakika süren hırsızlığın ardından şüpheliler kaçarak kayıplara karıştı.

ÖDÜL VERECEĞİNİ AÇIKLADI

Müzik sektöründe çalışan ve işinden ötürü motosiklet kullanan Aytek Koşar, motosikletinin çalınmasıyla beraber mağdur olduğunu ve motosikletini bulana 10 bin TL ödül vereceğini açıkladı.





"BÜTÜN EMEĞİMİZ GİTTİ"

Aytek Koşar, “Benim motorum çalınmadan önce başka bir mağazaya uğrayıp oradaki motoru kurcalayıp geliyorlar. Onu alamayınca benim motora uğruyorlar. Ve kesiyorlar kilitleri doğal olarak. İki kişi yapıyor bu işi. Bir sırt çantaları var. Sırt çantalarında demir kesme makası taşıyorlar. Saat beş otuz bir civarlarında geliyor. Otuz ikide çıkıyorlar. Bir buçuk dakika sürmüyor. İhbarda bulundum. 50 bin liralık bir makinem gitti. Sigorta da yoktu zaten. Kasko da yaptıramıyorduk. Yani bütün emeğimiz gitti. Ben müzik sektöründe çalışıyorum. Evrak işleriyle koşturuyordum o motorla. Şimdi yürüyerek yapıyorum aynı işi ama motor olunca kolay olmuyor” dedi.

Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.



