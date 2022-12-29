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Üsküdar'da okul çevrelerinde güvenlik denetimi
Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde, okul önlerinde şüpheli şahıslara, umuma açık yerlere, okul servis araçlarına, park ve bahçelere yönelik uygulama yapıldı.
- 29.12.2022 - 15:20
Güvenlik güçlerinin asayiş ve huzuru sağlamak adına denetimleri sürüyor.
Bu kapsamda okul çevrelerinde de uygulamalar yapılıyor.
Son olarak İstanbul'un Üsküdar ilçesinde, Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde ekipler, Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu önünde denetim gerçekleştirdi.
Araçlar da denetlendi
Denetime asayiş ekipleri ile mobil okul ekipleri de katıldı.
Eğitimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla denetimlerini sıklaştıran ekipler, okul çevresinden geçen araçlarda arama yaptı.
GBT yapıldı
Öte yandan araç sürücülerine Genel Bilgi Taraması(GBT) yapıldı.
DHA'nın aktarımına göre; denetimlerin ay boyunca devam edeceği öğrenildi.