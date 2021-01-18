Buzlanan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, 3 metre yükseklikten düşerek dik durdu.

İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Başöğretmen Sokak'ta, kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil, yaklaşık 10 metre kayarak bölgedeki bir apartmanın bahçesine düştü.

SÜRÜCÜYÜ VATANDAŞLAR KURTARDI

3 metre yükseklikten düşen otomobil bahçede dik bir şekilde kaldı. Balkondan destek alarak dik duran otomobildeki kadın sürücü, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırırken, polis ekipleri de aracın düştüğü yerde dubalarla güvenlik önlemi aldı.

Üsküdar'da otomobil apartman bahçesine uçtu VİDEO

"ÇOK KORKMUŞTU"

Yaralıyı araçtan çıkartanlardan biri olan Bekir Yeşer, "Sesi duydum. Hemen yardıma koştum. Bayan sürücüyü ben çıkardım. Çok korkmuştu. 15-20 metreden kayarak boşluğa düştü." diye konuştu.