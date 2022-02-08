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- Üsküdar’da patlamanın binada bıraktığı tahribat havadan görüntülendi
Üsküdar’da patlamanın binada bıraktığı tahribat havadan görüntülendi
Üsküdar’da patlamanın meydana geldiği 4 katlı bina, gece boyunca ekipler tarafından sürdürülen çalışmalar sonrası iş makineleriyle yıkılmaya devam ediyor.
- İHA
- 08.02.2022 - 09:27
- Güncelleme : 08.02.2022 - 10:07
İstanbul'da Üsküdar Valide-i Atik Mahallesi Abacı Dede Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binada meydana gelen patlama sonrası 4 kişi yaralanmış, yaralılar hastaneye kaldırılmıştı.
6 BİNA BOŞALTILDI
Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken 6 bina, tedbir amacıyla tahliye edilmişti.
Yaşanan olay sonrası hasar gören bina için yıkım çalışmaları gece adrese gelen iş makinalarıyla başladı.
BÖLGEDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Gece boyunca devam eden çalışmalarla birlikte sabahın ilk saatlerine doğru bina yıkıldı. İş makinalarının bölgedeki çalışmaları devam ediyor.
Öte yandan bina üzerinde çalışmalar devam ederken patlamanın yaşandığı bina ve patlamanın çevresinde bıraktığı tahribat havadan görüntülendi.
Üsküdar’da patlamanın binada bıraktığı tahribat havadan görüntülendi VİDEO