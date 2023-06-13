Üsküdar'da pencereden kavgayı izlerken kalbinden vuruldu
DHA

İstanbul'un Üsküdar ilçesi Selami Ali Mahallesi Selamsız Külhanı Sokak'ta iki grup etmeye başladı.

Kavga sırasında gruptakiler silahla etrafa ateş etti.

Sesler üzerine sokaktaki 4 katlı bir binanın 4'üncü katında yaşayan 32 yaşındaki Fahrettin Turun, pencereye çıkarak kavgayı izlemeye başladı.

Gruptakilerden birinin silahından çıkan Turun'a isabet etti. Kalbinden vurulan Turun, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastanede hayatını kaybetti

Durumu ağır olan Turun, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Turun kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Fahrettin Turun'un evli ve 2 çocuk babası, eşinin de üçüncü çocuklarına hamile olduğu öğrenildi. Turun, Üsküdar'da toprağa verildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili 6 kişiyi gözaltına aldı.

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"Kimsenin kalbini kırmazdı"

Olayı anlatan mahalle sakinlerinden Gürkan Gökçek, şunları söyledi:

İki taraf kavga ediyor. Mahallemizin çok efendi sevilen bir çocuğu, 4'üncü kattan kavgayı seyrederken atılan ateşle kalbinden vuruldu. Olduğu yerde öldü. Bütün mahalle çok üzgünüz. Dün defnettik. Kimsenin kalbini kırmazdı. İyiliksever biriydi.

Üsküdar'da pencereden kavgayı izlerken kalbinden vuruldu #8
Üsküdar'da pencereden kavgayı izlerken kalbinden vuruldu #9