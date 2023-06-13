Üsküdar'da pencereden kavgayı izlerken kalbinden vuruldu Üsküdar'da eşi hamile olan 2 çocuk babası Fahrettin Turun, sokakta kavga edenlere bakmak için çıktığı pencerede kalbine isabet eden kurşunla hayatını kaybetti.

DHA

İstanbul'un Üsküdar ilçesi Selami Ali Mahallesi Selamsız Külhanı Sokak'ta iki grup kavga etmeye başladı.

Kavga sırasında gruptakiler silahla etrafa ateş etti.

Sesler üzerine sokaktaki 4 katlı bir binanın 4'üncü katında yaşayan 32 yaşındaki Fahrettin Turun, pencereye çıkarak kavgayı izlemeye başladı.

Gruptakilerden birinin silahından çıkan kurşun Turun'a isabet etti. Kalbinden vurulan Turun, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastanede hayatını kaybetti

Durumu ağır olan Turun, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Turun kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Fahrettin Turun'un evli ve 2 çocuk babası, eşinin de üçüncü çocuklarına hamile olduğu öğrenildi. Turun, Üsküdar'da toprağa verildi.

Olayla ilgili çalışma başlatan Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili 6 kişiyi gözaltına aldı.

"Kimsenin kalbini kırmazdı"

Olayı anlatan mahalle sakinlerinden Gürkan Gökçek, şunları söyledi: