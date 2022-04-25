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    Üsküdar'da sürücülerin yol kavgası

    İki sürücünün yol verme tartışması kavgaya dönüşürken, tarafların birbirlerine yumruklarla saldırdığı anlar, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
    • 25.04.2022 - 09:07
    • Güncelleme : 25.04.2022 - 09:40
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    Üsküdar'da sürücülerin yol kavgası

    İstanbul'un Üsküdar ilçesi Acıbadem Caddesi'nde, trafikte iki sürücü arasında yol verme tartışması yaşandı.

    Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bir sürücü elindeki silahla diğer sürücünün yanına gitti.

    Yumruk yumruğa kavga ettiler

    Bunun üzerine diğer sürücü de otomobilinden indi ve taraflar yumruklaşmaya başladı. Tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

    Üsküdar'da sürücülerin yol kavgası VİDEO

    Üsküdar da sürücülerin yol kavgası #1

    Üsküdar da sürücülerin yol kavgası #2


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