Üsküdar'da trafik kazası! Araç takla attı Cadde üzerinde 2 otomobil kafa kafaya çarpışma nedeniyle otomobillerden biri takla atarken, sürücüsü araç içerisinde sıkışarak yaralandı.

İHA

Trafikte sürücülerin yaptığı küçük hatalar bile büyük kazalara sebep oluyor.

Yaşanan kazalara her gün bir yenisi ekleniyor.

Bu sefer kazanın yaşandığı yer İstanbul'un Üsküdar ilçesi oldu.

Alemdağ Caddesi üzerinde 15.40 sıralarında seyir halinde olan 34 ACV 259 plakalı Halit Kaplan kontrolündeki otomobil, cadde üzerinde u dönüşü yapan Hakan Kılıçkaya kontrolündeki 06 AEV 643 plakalı Volkswagen marka otomobil ile çarpıştı.

Araç takla attı

Kaza sonucu 34 ACV 259 plakalı otomobil takla attı. Sürücü araç içerisinde sıkıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sıkışan sürücü çıkarıldı

İtfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücüyü çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Araç trafiğe kapandı

Yaralı sürücü, bölgedeki hastaneye sevk edildi. Alemdağ Caddesi Üsküdar yönü ise kaza sebebiyle bir süre trafiğe kapatıldı.

"Bir anda ortalık karıştı"

Kaza ile alakalı konuşan Kadir Akar, "Volkswagen araç u çekiyordu, öbür araç da hızlı şekilde geliyordu. Bir anda ortalık karıştı. Volkswagen marka araç hatalı" dedi.