Üsküdar'da tünel kapatmalı asker eğlencesi cezasız kalmadı 5 Mayıs akşamı asker eğlencesinin ardından konvoy yapan bir grup genç, Çamlıca-Libadiye Tüneli'nde yolu trafiğe kapattı. Tepkiler üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, 4 kişiye toplam 4 bin 518 lira ceza yazdı.

DHA

Asker eğlenceleri ve düğün konvoyları sık sık sosyal medyada gündeme geliyor

Eğlencenin dozun kaçıran gençler, tepki çekince ceza da kaçınılmaz oluyor.

Bu kez olayın adresi İstanbul'un Üsküdar ilçesi.

Tünel içerisinde yolu kapattılar

5 Mayıs akşamı yaşanan olayda, konvoy halinde asker eğlencesi yapan grubun tünel içerisinde yolu kapatması üzerine vatandaşlar tepki gösterdi.

Sürücüler, yolu kapatan konvoyun görüntülerini de sosyal medya hesaplarında paylaştı.

4 kişi tespit edildi

Bunu üzerine Trafik Şube Amirliği olayla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucu tüneli kapattıkları belirlenen H.A., K.Y., Y.T. ve Ç.Y.'ye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre ceza yağdı.

4 bin 518 TL ceza kesildi

'Grup halinde araç kullanırken diğer araçlara güvenli geçilebilecek açıklığı bırakmamak', 'kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak', 'tünel içerisinde duraklamak' maddelerinden toplamda 4 bin 518 TL idari para cezası uygulandı.