Asker eğlenceleri ve düğün konvoyları sık sık sosyal medyada gündeme geliyor
Eğlencenin dozun kaçıran gençler, tepki çekince ceza da kaçınılmaz oluyor.
Bu kez olayın adresi İstanbul'un Üsküdar ilçesi.
Tünel içerisinde yolu kapattılar
5 Mayıs akşamı yaşanan olayda, konvoy halinde asker eğlencesi yapan grubun tünel içerisinde yolu kapatması üzerine vatandaşlar tepki gösterdi.
Sürücüler, yolu kapatan konvoyun görüntülerini de sosyal medya hesaplarında paylaştı.
4 kişi tespit edildi
Bunu üzerine Trafik Şube Amirliği olayla ilgili çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalar sonucu tüneli kapattıkları belirlenen H.A., K.Y., Y.T. ve Ç.Y.'ye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre ceza yağdı.
4 bin 518 TL ceza kesildi
'Grup halinde araç kullanırken diğer araçlara güvenli geçilebilecek açıklığı bırakmamak', 'kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak', 'tünel içerisinde duraklamak' maddelerinden toplamda 4 bin 518 TL idari para cezası uygulandı.