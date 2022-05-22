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    Üsküdar'da tünelde makas atan otomobil taksiye vurdu: 3 yaralı

    Vecdi Diker Tüneli'nde tehlikeli manevralarla ilerleyen otomobil kontrolden çıktı. Ticari taksiye arkadan vurarak takla atan otomobil 3 kişinin yaralanmasına neden oldu.
    • 22.05.2022 - 09:36
    • Güncelleme : 22.05.2022 - 09:52
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    Üsküdar'da tünelde makas atan otomobil taksiye vurdu: 3 yaralı

    Üsküdar'dan Ümraniye'ye makas atarak ilerleyen otomobil kazaya neden oldu.

    Vecdi Diker Tüneli'nde saat 08.20 sularında yaşanan olayda, Emre Erbaş kontrolündeki 42 YG 107 plakalı otomobil tünel içerisinde tehlikeli manevralarla ilerlerken kontrolden çıktı.

    Taksiye arkadan vurdu

    İHA'nın aktarımına göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinden çıkan otomobil, 34 TEM 84 plakalı ticari taksiye arkadan çarptı.

    Kazada, taksi şoförü ile takla atan araç içerisinde bulunan Emre Erbaş ve diğer kişi hafif şekilde yaralandı.

    Bir diğer yandan kaza nedeniyle tünel içerisinde bir şerit trafiğe kapatıldı.

    "Nasıl vurduklarını bilmiyorum"

    Kazaya karışan taksi sürücüsü İbrahim Kulaksız, "Süratliydi, ben normal akışında gidiyordum. Anlamadım, vurduğunu da görmedim. Ben kendimi orada buldum. Hiçbir şey anlamadım nasıl vurduklarını bilmiyorum." dedi.

    Üsküdar'da tünelde makas atan otomobil taksiye vurdu ViDEO

    Üsküdar da tünelde makas atan otomobil taksiye vurdu: 3 yaralı #1

    Üsküdar da tünelde makas atan otomobil taksiye vurdu: 3 yaralı #2

    Üsküdar da tünelde makas atan otomobil taksiye vurdu: 3 yaralı #3

    Üsküdar da tünelde makas atan otomobil taksiye vurdu: 3 yaralı #4

    Üsküdar da tünelde makas atan otomobil taksiye vurdu: 3 yaralı #5

    Üsküdar da tünelde makas atan otomobil taksiye vurdu: 3 yaralı #6

    Üsküdar da tünelde makas atan otomobil taksiye vurdu: 3 yaralı #7

    Üsküdar da tünelde makas atan otomobil taksiye vurdu: 3 yaralı #8


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