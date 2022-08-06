Tünelde hatalı sollama yapan otomobil sürücüsü İETT otobüsü ile kafa kafaya geldi. Kaza, otobüs şoförünün dikkati ve refleksi sayesinde önlendi.

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde, salı günü sabah saatlerinde Beylerbeyi Tüneli’nde bir sürçünün yaptığı hatalı sollama kazaya neden oluyordu.

Hatalı sollama yaparak karşı yöne geçen otomobil, Ümraniye-Üsküdar seferi yapan İETT otobüsü ile kafa kafaya geldi.

Anlık refleks, kazayı önledi

DHA’nın haberine göre; İETT otobüs şoförü Abdullah Kılıç, karşısına çıkan otomobile çarpmaya ramak kala anlık refleks göstererek otobüsü durdurabildi.

Hatalı sollama yapan otomobil sürücüsü ise bir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Otobüsteki yolcular büyük panik yaşadı.

O anlar kamerada

Kazanın son anda önlendiği o anlar ise otobüsün kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, tünel çıkışında hatalı sollama yapan otomobil sürücüsünü fark eden şoförün panik yapmadan son anda durduğu anlar yer alıyor. Otomobil sürücüsü ise kendi şeridine geçerek hızla olay yerinden ayrılıyor.

Üsküdar’da, tüneldeki kazayı İETT otobüsünün dikkati önledi VİDEO

“Yılların tecrübesiyle ve dikkatimiz sayesinde kurtardık”

Otobüs şoförü Abdullah Kılıç olaya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

“Sabah Ümraniye'den geliyordum. Beylerbeyi Tüneli'nde otomobil birden önüme çıktı. Biz de aldığımız eğitimler sayesinde hemen durduk. Korktuk. Ayakta birkaç yolcumuz vardı. Allah’tan kimseye bir şey olmadı. Biz aldığımız eğitimlerimiz, yılların tecrübesiyle ve dikkatimiz sayesinde kurtardık. Genelde bizim önümüze motosiklet çıkardı. Bu sefer otomobil çıktı. Sürücü döndü gitti. Ben bir şey demedim. Belki kafası dalgındı, belki sarhoş. Burası İstanbul. Her an her yerden her şey çıkabilir.”