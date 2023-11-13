Üsküdar'da taksiciyle sürücünün yol verme kavgası İstanbul'un Üsküdar ilçesinde taksi şoförü ile bir araç sürücüsü arasında yol verme tartışması nedeniyle çıkan kavgayı çevredekiler görüntüledi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Saat 21.00 sıralarında Üsküdar Libadiye Caddesi üzerinde, aynı istikamette seyir halinde olan ve kimliği henüz belirlenemeyen 34 TDK 13 plakalı ticari taksi şoförü ile bir araç sürücüsü, yol verme tartışması yüzünden kavga etmeye başladı.

Taksi şoförü, aracından inerek başka bir araç sürücüsüne yumruklarla saldırmaya başladı.

Çevredekiler kavgaya müdahale etti

Sürücülerin yumruk yumruğa kavga ettiğini gören vatandaşlar hemen olaya müdahale etti.

Vatandaşların çabalarıyla sürücüler kavgaya son verdi.

Tehditler savuran taksi sürücüsü, daha sonra diğer sürücünün aracına tekme attı. Kavga anı kameraya yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)