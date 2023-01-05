Üsküdar'da zincir marketten alınan çerez fıstık içerisinden çamur çıktı

Bir aile, marketten aldıkları çerez fıstık ürününün içerisinden çamurlu ve bozuk ürün çıkması üzerine konudan şikayetçi olacaklarını bildirdi.

Market raflarında kalan ve çöp olan ürünler sonrasında İstanbul'un Üsküdar ilçesinde şoke eden görüntüler ortaya çıktı.

Ünalan Mahallesi’nde bulunan bir zincir marketten çerez fıstık ürünü alan aile, neye uğradığını şaşırdı.

Fıstığı yiyen aile, bir süre sonra bazı fıstıkların sert ve taşlı olduğunu fark edince paketin içerisine baktı.

Çamurlu fıstıkla karşılaştılar

Paket içerisinde çamurlu ve bozuk fıstıkların da olduğunu görmelerinin ardından aile, firmadan şikayetçi olacağını belirtti.

"Ben dava açacağım"

İHA'nın haberine göre, bozuk fıstık çıkan paketi alan Özge Nur Maytalman, "Eşim ürünü marketten almıştı, akşam saatlerinde birkaç tanesini yedik. Fıstığı kırıp dışarısındaki kısmı çocuğuma da veriyordum. Çocuğuma da denk gelebilirdi. Bir tanesini yerken dolgulu dişime taş denk geldi, ardından taşı tükürdüm.

Anladım ki ürünün içerisi bozuk. İnternetten firmaya bakınca hep bu tarz şikayetler olduğunu gördüm. Her türlü yasal haklarımı arayacağım. İnternette yorumlara bakınca firma aynı ürünü hediye ediyormuş ama ben dava açacağım." dedi.