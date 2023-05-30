Üsküdar'daki inşaatın asansör boşluğunda ceset bulundu İnşaatta çalışan işçiler, asansör boşluğunda gördükleri cesedi ihbar etti. Ekipler, hayatını kaybeden kişinin 60 yaşlarında bir erkek olduğunu belirledi.

İHA Üsküdar'daki Bahçelievler Mahallesi Billur Sokak üzerinde bulunan inşaat halinde bir binada, korkunç bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre, inşaatta çalışan işçiler, sabah saatlerinde asansör boşluğunda bir kişinin hareketsiz yattığını görmeleri üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdiler. Asansör boşluğunda can verdi İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Asansör boşluğuna inen itfaiye ekipleri, kimliği henüz belirsiz kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ceset, ölüm nedeninin araştırılması için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Hayatını kaybeden kişinin 60 yaşlarında erkek olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.