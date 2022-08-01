Bölge sakinleri tarafından sevilen ve özenle bakılan sokak köpeğine, yerde yattığı sırada kimliği belirsiz bir kişi taşla saldırdı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bir şahsın, elindeki taşla defalarca köpeğe saldırdığı görüldü.

Gece 04.00 sıralarında sokakta yürüyen bir kişi, yıllardır bölgede yaşayan ve meşhur olan bir köpeği yerde yatarken gördü.

Köpeği kovalamaya devam etti

Canını kurtarmaya çalışan köpeği bir süre kovalamaya devam eden genç adam, daha sonra olay yerinden koşarak uzaklaştı.

Gözüne kestirdiği büyük bir taşı eline alan kimliği belirsiz şahıs, acımasızca köpeğe fırlattı.

Üsküdar'ın meşhur köpeğine taşla saldırdı VİDEO

"Kaldırım taşını ısrarla atıyor"

Olayla ilgili konuşan mahalle sakini Kadir Ordu, "Köpek 3-4 gündür kayıptı. Bütün Üsküdar tanır bu köpeği. Köpeğimiz kayıp diye ilan verdik. Köpeği bulup darbedildiğini belirlemişler. Mahalle sakinleri, köpeğin bir şahıs tarafından taşla darbedildiğini görüp müdahale etmişler. Şahıs kaldırım taşını ısrarla atıyor. Eline sopa alıp kovalamaya başlıyor. Sonra köpek arkadaşların kapısına sığınıyor, kurtarıyorlar köpeği. Sonra o şahıs köpeği savunanlara bıçak çekip kaçıyor. Sessiz sakin bir köpekti, 7 yıldır bu mahalledeydi. Yaşlı bir köpek, 11 yaşlarında. Bütün Üsküdar esnafı tanır köpeği. Saldırgan değil, videoda da kaçmaya çalışıyor." dedi.

İHA'nın aktarımına göre; köpeğe uygulanan şiddet ise sokaktaki bir güvenlik kamerasına yansıdı.