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    Usulsüz engelli ve sağlık raporu sağlayanlara operasyon: 51 kişi tutuklandı

    6 ilde düzenlenen ve aralarında 3 doktor, 2 hemşire ve eczacının da bulunduğu 93 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 51 şahıs tutuklandı.
    • İHA
    • 11.03.2022 - 23:07
    • Güncelleme : 11.03.2022 - 23:13
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    Usulsüz engelli ve sağlık raporu sağlayanlara operasyon: 51 kişi tutuklandı

    Usulsüz olarak engelli sağlık kurulu raporu ile rüşvet karşılığı iş göremezlik-istirahat sağlık raporu alınmasını sağlayan, 3 doktor, 2 hemşire ve eczacının da aralarında bulunduğu toplam 93 şüpheli; Kocaeli ile birlikte İstanbul, Sakarya, Tokat, Düzce ve Samsun'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

    RUHSATSIZ SİLAH, YAZIŞMALAR VE İLAÇLAR ELE GEÇİRİLDİ

    Yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, kuru sıkı tabanca, suça konu yazışmaların bulunduğu ajandalar ile çok sayıda ilaç ele geçirildi.

    Usulsüz engelli ve sağlık raporu sağlayanlara operasyon: 51 kişi tutuklandı - VİDEO

    51 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

    Emniyette ifade işlemleri biten 26 şüpheli serbest bırakılırken, 67 şüpheli ise Gebze Adliyesi’ne sevk edildi.

    Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 14’ü serbest kalırken 2 kişi hakkında ev hapsi kararı verildi. 51 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Usulsüz engelli ve sağlık raporu sağlayanlara operasyon: 51 kişi tutuklandı #1

    Usulsüz engelli ve sağlık raporu sağlayanlara operasyon: 51 kişi tutuklandı #2

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    Usulsüz engelli ve sağlık raporu sağlayanlara operasyon: 51 kişi tutuklandı #5

    Usulsüz engelli ve sağlık raporu sağlayanlara operasyon: 51 kişi tutuklandı #6


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