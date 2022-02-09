Uzunköprü’de köpek havlamasına uyandılar son anda kurtarıldılar

Sel sularının altında kalan bir evde bulunan aileler, köpeklerin havlaması ve köy halkının uyandırmasıyla son anda kurtarıldı. Köy halkı ve selzedeler korku dolu anları anlattı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde dün etkili olan sağanak yağış etkisini artırarak, gün boyu devam etti.

Son yağışlarla birlikte eriyen karlar, bölgedeki dereleri de taşma noktasına getirdi.

177 METREKÜPE ERİŞTİ

Sarı alarm verilen Edirne'nin Uzunköprü ilçesindeki Ergene Nehri’nin kollarından Yenicegörece'de debi yüksekliği 177 metreküpe erişti.

Ergene'deki, yükseliş sebebiyle Uzunköprü’nün Çöpköy Mahallesi’nden geçen derenin taşması sonucu dere kenarında bulunan tarım arazileri ve evler sular altında kaldı.

SEL SULARI GECE UYKUDA YAKALADI, KOMŞULARI KURTARDI

Gece saat 03.00 sıralarında dere kenarındaki evlerinde uyudukları esnada derenin taşmasından habersiz olan bir aile, sel sularının içinde kalmaktan son anda kurtarıldı.

Derenin taştığını ve suların evlerin içerisine girdiğini gören köy halkı, dere kenarında bulunan evdeki vatandaşları uykudan uyandırıp tahliye etti.

Son anda evden çıkarılan aile, hayatta kaldıklarına şükrederken; ahırda bulunan hayvanlarını kurtaramadıkları öğrenildi.

'KÖPEKLERİN HAVLAMASINA UYANDIM'

Evi su altında kalan Özay Canlar, köpeklerin havlamasına uyandığında her yerin sular altında kaldığını gördüğünü söyledi.

Hemen köpekleri kurtardığını belirten Canlar, suyun aniden yükseldiğine dikkati çekti.

Evi su altında kalan ve son anda kurtarılan Muradiye Canlar da, gece saat 03.00 sıralarında kayınvalidesinin kendisini uyandırdığını belirterek, hemen hayvanları kurtarmaya çalıştıklarını söyledi.

Suların evin içerisine girmesi nedeniyle eşyaları tahliye edemediklerini anlatan Canlar, “Elimizden bir şey gelmedi, bir şey yapamadık.” dedi.

“KALDIRMASAYDILAR, BOĞULUR GİDERDİK”

Evi su altında kalan Murat Gürbüz ise köy halkının bağırmasıyla uyandıklarını söyledi.

Uyandıklarında evin tamamen su içinde kaldığını, hatta yürüyemeyip düştüklerini ifade eden Gürbüz, “Zor kurtardık kendimizi. Evler tamamen suya gömüldü. Köy halkı yardım etti, bel hizasına kadar suyun içinden çıktık. Kaldırmasaydılar, boğulur giderdik.” dedi.

“FELAKET YAŞANACAKTI”

Çöpköy Mahalle Muhtarı Mustafa Arslan da “Su aniden geldi. Köy halkı vatandaşları uyandırmasaydı bir felaket yaşanacaktı. Daha öncede bu eve su baskını olmuştu. Bir önlem alınması çağrısında bulunuyorum.” açıklamasında bulundu.