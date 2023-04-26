Vali Yerlikaya uyardı! İstanbul'da sağanak bekleniyor... Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu geceden perşembe gecesine kadar megakenti yağışın beklediğini duyurdu. Vali Ali Yerlikaya, vatanadaşları bilgilendirmek için Twet paylaştı.

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Türkiye'ye geç gelen kış sezonu, nisan ayının sonunda yeniden etkili olacak...

Megakent İstanbul'u şiddetli sağanak bekliyor.

Birkaç gündür bir kapalı bir açık havanın etkisi altına olan İstanbul'u meteoroloji uyardı.

Perşembe akşamına kadar yağış bekleniyor

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da perşembe akşamına kadar yağış beklendiğini söyledi.

Yağışın bu gece saatlerinden itibaren geçerli olması bekleniyor.

Yerlikaya, meteoroloji uyarısını Twitter hesabından vatandaşlarla paylaştı.

O paylaşımda şu ifadelere yer verildi;