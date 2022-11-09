Van depreminin kahramanı: O insanların acısını yakından gördük

11 yıl önce yaşanan büyük afette kahramanlık örneği gösteren AFAD personeli Taner Eltutan, "Meslek olarak baksanız bile, enkaz altında kalmış yaralı veya vefat edenlerle empati kuruyorsunuz" dedi.

Van, 23 Eylül 2011 yılında 7.2 şiddetindeki depremle sarsılmıştı...

Acı olayın henüz yaraları sarılmamışken 18 gün sonra, bu kez 5.6 büyüklüğünde bir deprem daha yaşanmıştı.

11 yıl geçmesine rağmen yaşanan acı tazeliğini koruyor.

Çok sayıda canı kurtardı

Depremde kahramanlık örneği gösteren AFAD personeli Taner Eltutan, o günleri unutamadığını belirtti.

Hem Van’da hem de Erciş ilçesinde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışması yürütmüş Ertutan, ekibiyle birlikte çok sayıda canı enkaz altında çıkarmıştı.

"Sabaha kadar kurtarma faaliyetlerimizi sürdürmüştük"

Kendisinin deprem sırasında evde olduğunu, çocuklarını ve eşini ailesine bırakarak enkazda kalanların yardımına koştuğunu ifade eden Eltutan, “Sahada arama kurtarma faaliyetlerine başladık. İlk etapta Aslan Oteli'nde çalışma başlattık. Burada yaralanan ve hayatını kaybedenler vardı. Daha sonra ise Bayram Oteli'ndeki çalışmalara destek verdik. O dönemde AFAD Arama Kurtarma Birim Amiri olarak görev yapıyordum. O gece sabaha kadar kurtarma faaliyetlerimizi sürdürmüştük.” dedi.

"Bu afetleri yaşayanlar bunun acısını ömür boyu unutamıyor"

Canlı kurtulan her bir vatandaş için sevinç gözyaşlarına boğulduklarını dile getiren Eltutan, “Ancak enkaz altında kalarak hayatını kaybedenler bizleri duygusal açıdan etkiliyordu. Temennimiz; ne ilimiz ne ülkemiz ne de dünyanın herhangi bir yerinde bu tip afetler yaşanmasın. Bu afetleri yaşayanlar bunun acısını ömür boyu unutamıyor. Bizler enkazda çalışanlar olarak o insanların acısını yakından gördük. Bu işe meslek olarak baksanız bile, enkaz altında kalmış yaralı veya vefat edenlerle empati kuruyorsunuz. Onu bir yakınınıza veya sevdiğinize benzetiyorsunuz. Bu da duygusal anlamda ciddi yıpranmalara sebep oluyor.” diye konuştu.

Van depreminin kahramanı: O insanların acısını yakından gördük VİDEO



252 vatandaş kurtarıldı

Meydana gelen her iki depremde AFAD ekipleri olarak büyük işler yaptıklarını ifade eden Eltutan, dünya literatüründe büyük bir başarı olan 252 vatandaşı da enkaz altında canlı olarak kurtarmayı başardıklarını kaydetti.





















