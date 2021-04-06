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Van Erciş'teki sazlık yangını, 2 saatte söndürüldü

Van Erciş'teki sazlık yangını, 2 saatte söndürüldü

20 dönüm sazlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte söndürülürken mahalleli, sazlık alanda çok sayıda kuş türü ve yuvasının olduğunu söyledi.