Euro
9.6326
0.43%
Dolar
8.1441
0.52%
Altın
454.81
1.07%
Borsa
1.423
-1.35%
Bitcoin
489.400
2.41%
EXEN Coin
20.26
1.35%
18ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 18 C

    Van Erciş'teki sazlık yangını, 2 saatte söndürüldü

    20 dönüm sazlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte söndürülürken mahalleli, sazlık alanda çok sayıda kuş türü ve yuvasının olduğunu söyledi.
    • DHA
    • 06.04.2021 - 14:15
    • Güncelleme : 06.04.2021 - 14:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Van Erciş'teki sazlık yangını, 2 saatte söndürüldü

    Van ​Erciş'in Gölağzı Mahallesi'ndeki sazlık alanda, dün akşam henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

    Bölgeden alev ve duman yükseldiğini görenler, Erciş Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

    İhbarla gelen itfaiye ekipleri, bataklıkta bulunması nedeniyle yanan bölgeye ulaşmakta güçlük çekti.

    KONTROL ALTINA ALINDI

    Alana zor ulaşabilen itfaiyeciler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından yangın, kontrol altına alınıp söndürüldü.

    Mahalleli, bölgede kuş yuvaları ile çok sayıda kuş türünün bulunduğunu belirtti.

    Sazlıktaki yangını güçlükle söndürdüklerini belirten Erciş İtfaiye Grup Amirliği itfaiye eri Hatip Yıldız, "İhbarı geldi. Hemen yangının çıktığı Gölağzı Mahallesi'ne geldik. Sazlık alanda çıkan yangını 2 saatlik çalışmanın ardından söndürdüm." dedi.

    Van Erciş teki sazlık yangını, 2 saatte söndürüldü #1

    Van Erciş teki sazlık yangını, 2 saatte söndürüldü #2

    Van Erciş teki sazlık yangını, 2 saatte söndürüldü #3

    Van Erciş teki sazlık yangını, 2 saatte söndürüldü #4

    Van Erciş teki sazlık yangını, 2 saatte söndürüldü #5

    Van Erciş teki sazlık yangını, 2 saatte söndürüldü #6

    Van Erciş teki sazlık yangını, 2 saatte söndürüldü #7

    Van Erciş teki sazlık yangını, 2 saatte söndürüldü #8

    Van Erciş teki sazlık yangını, 2 saatte söndürüldü #9

    Van Erciş teki sazlık yangını, 2 saatte söndürüldü #10

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir