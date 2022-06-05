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    Van Gölü'nde, 260 bin metreküp dip çamuru çıkarıldı

    Yapılan çalışmalar neticesinde, Van Gölü’nün zemininden 260 bin metreküp dip çamuru çıkarıldı.
    • 05.06.2022 - 15:18
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    Van Gölü'nde, 260 bin metreküp dip çamuru çıkarıldı

    Van Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Van Gölü’nde dibe inildi.

    Dünya Çevre Günü dolayısıyla, Tuşba ilçesindeki İskele Sahili’nde çalışmalar yürütüldü. AA’nın haberine göre; zeminden 260 bin metreküp dip çamuru çıkarıldı.

    Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Balcı, çalışmalar hakkında Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel ile Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'dan bilgi aldı.

    Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Balcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Van Gölü'nü korumak, gelecek kuşaklara daha temiz bir şekilde bırakmak için çalıştıklarını söyledi.

    “Sayının bir önemi yok, son gücümüzle temizliğe devam edeceğiz”

    Gölün aynı zamanda şehrin ekonomisine, kültürüne ve turizmine de katkı sağladığını belirten Balcı, şunları kaydetti:

    "Van Gölü çok önemli. Asla kirletmeyeceğiz. Temizliği için daha çok çaba sarf edeceğiz. Yaklaşık 260 bin metreküp dip çamuru çıkarıldı. Sayının bir önemi yok, son gücümüzle temizliğe devam edeceğiz. Memleketi milletiyle, dağıyla, gölüyle, kurtlarıyla, kuşlarıyla, yaylasıyla ırmağıyla birlikte seveceğiz. Memleketimiz güzel bir memleket."

    “Sadece insana hizmet etmek yetmez”

    Balcı, çevreye duyarlı bir idareci olduğunu dile getirerek, "Çevrenin kesinlikle korunması gerektiğine inanıyorum. Sadece insana hizmet etmek yetmez. Doğayı da bitkileri de korumamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

    Van Gölü nde, 260 bin metreküp dip çamuru çıkarıldı #1

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