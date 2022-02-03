Van Gölü'nde, dip çamuru temizliği yapıldı

Van Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Van Gölü'nün zemininden yaklaşık 70 bin metreküp balçık ve dip çamuru çıkarıldı.

Van Gölü'nün Tuşba sahilinde, Van Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından balçık ve dip çamuru temizleme çalışmaları yapıldı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Vali ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin hayata geçirilmesiyle gölde dip çamuru temizliğine başladıklarını söyledi.

“YAKLAŞIK 70 BİN METREKÜP DİP ÇAMURU TEMİZLEDİK”

Çalışmaların hızlandırılması için yeni iş makineleri aldıklarını anlatan Bilmez, şu ifadeleri kullandı:

“Van Gölü'nde şimdiye kadar yaklaşık 70 bin metreküp dip çamuru temizledik. Hem bölgedeki kötü koku azaldı hem de temizlik yapılan yerlerde doğa çok hızlı bir şekilde kendini yeniledi. Eskiden bu sahile kirlilikten dolayı hiç yanaşmayan ördekler gelmeye başladı.





“YAZ KIŞ DEMEDEN SÜREKLİ TEMİZLİK YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ”

4 ekskavatör ve 20 kamyonla, yaz kış demeden sürekli temizlik yapmaya çalışıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca da 5 milyon lira bağış desteğinde bulunuldu. İnşallah Van halkını gölle buluşturacağız. Gençlerimiz zamanlarının çoğunu bu sahillerde geçirecek. Bundan sonra daha hızlı ilerleyeceğiz. 2,5 milyon metreküp dip çamuru temizlemeyi hedefliyoruz. En sıkıntılı bölge Tuşba sahili. Çalışmaları şimdilik burada yoğunlaştırdık."