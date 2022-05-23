Van Gölü'nde kaçak göçmenlere geçit yok

Modüler beton duvar çalışmalarının sürdüğü İran sınırındaki Çaldıran ilçesinde, karadan ve göl üzerinden yürütülen denetimlerle 4 ayda 50 bin kaçak geçiş engellendi, 761 organizatör yakalandı.

Türkiye genelinde kaçak göçmenlerle mücadele sürüyor...

Bu kapsamda Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden Hakkari'nin Yüksekova ilçesine kadar uzanan 560 kilometrelik duvarın yapımı da hızla devam ediyor.

Duvarın Van'ın Çaldıran ilçesindeki 64 kilometrelik bölümün 40 kilometresi tamamlanırken, kalan 24 kilometrelik bölümün bu yıl bitirilmesi hedefleniyor.

7 tonluk bloklar kullanılıyor

Yüklenici firmalar tarafından kurulan beton santrallerinde üretilen 3 metre yüksekliğinde, 2 metre 80 santimetre genişliğinde ve 7 ton ağırlığındaki beton bloklar, iş makineleriyle sınır hattına yerleştiriliyor.

200'den fazla termal kamera kuruldu

Yapılan çalışmalarda şu ana kadar 26 mayın tarlası temizlenirken, duvar çalışmalarıyla birlikte İran sınır hattında 250 optik kule inşa edildi ve bu kulelerin yüzde 95'i bitti. Kulelerin bazılarında 16 kilometreye kadar cisim ve canlı tespiti yapılabiliyor. Kulelerin yanı sıra sınır hattında 284 termal kamera bulunuyor.

Sahil Güvenlik 7/24 denetimde

Türkiye'de denize kıyısı olan 4 bölge komutanlığına bağlı 85 üsse konuşlu Sahil Güvenlik Komutanlığı, 27 Haziran 2020'de 61 kaçak göçmenin hayatını kaybettiği Van'da geçen yıl kuruldu. Karadan güvenlik güçlerine yakalanmamak için, göl üzerinden teknelerle Bitlis'in Tatvan ilçesine gitmek isteyen kaçak göçmenlere karşı Sahil Güvenlik 14'üncü Grup Komutanlığı, 3 botla, 7 gün 24 saat denetim yapıyor.

Göçmenler mobil radarlarla tespit ediliyor

DHA'nın haberine göre ekipler, 95 kilometre menzili bulunan mobil radarlarla yerleri tespit edilen, kaçak göçmenlere müdahale ederek geçişlerini engelliyor. Ekipler tarafından yakalanan göçmenler, İl Göç İdaresi'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim ediliyor. 2022'nin ilk 4 ayında ise sınırda 50 bin kaçak göçmenin geçişi engellendi, 761 organizatör yakalandı.