Van Gölü'nde sular çekildi, binlerce yıllık mikrobiyalitler açığa çıktı

Erciş ilçesi Gölağzı mevkisinde, Van Gölü sularının çekilmesiyle binlerce yıllık mikrobiyalitler açığa çıktı. Ortaya çıkan manzara, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Van Gölü’nün suları, küresel ısınmaya bağlı sıcaklık artışından dolaya yaşanan yoğun buharlaşma ile çekildi.

Kıyıya yakın bölgelerde azalan su seviyesi, oluşumu binlerce yıl süren mikrobiyalitleri açığa çıkardı.

Erciş ilçesinin Gölağzı mevkisinde görülen mikrobiyalitler, fotoğrafseverler tarafından büyük ilgi topladı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, bölgede yaptığı incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, Van Gölü'nde ortaya çıkan söz konusu mikrobiyalitlerin, dünyanın en büyüğü olduğunu söyledi.

“BÖLGENİN GEÇMİŞİNİ BİZE SUNAN BİRER KİTAPÇIK GİBİ”

Dr. Akkuş, gölün metrelerce altında tatlı su çıkışlarındaki bu oluşumların büyük yapılar haline geldiğini belirterek şu sözleri kaydetti:

"Gölde sularının çekilmesiyle küçük şehirleri andıran büyük alanları kapsayan yapılar ortaya çıkıyor. Daha önce dalış yapmayanlar bu mikrobiyalitleri göremiyordu. Ama artık bu yapılar karada. Fotoğraf tutkunları da bu fırsatı değerlendirmeye çalışıyor. Bu yapılar aynı zamanda bölgenin geçmiş iklimi hakkında önemli bilgiler veriyor. Bir santimin bile bin yıla yakın süreçte oluştuğunu görmekteyiz. Dolayısıyla bölgenin geçmişini bize sunan birer kitapçık gibi."

“DÜNYADA SADECE BELİRLİ BÖLGELERDE BULUNUYOR”

Doğa fotoğrafçısı Doğaç Hüseyin Kutlu, "Ülkemizin eşsiz güzelliklerine burada tanıklık ettik. Dünyada sadece belirli bölgelerde bulunuyor. Bu nadir güzellikleri fotoğraflamak güzel bir duygu." dedi.

Gülşen Günay ise doğaseverler için eşsiz bir deneyim olduğunu belirterek, “Hakkında az çok bilgiye sahiptik ama burada canlı fotoğraflama şansı bulduk." ifadelerini kullandı.