Van Gölü'ne giren 2 kişi, uzaktan kumandalı can simidi ile kurtarıldı

Akıntıyla birlikte açığa sürüklenerek gözden kaybolan 2 kişiyi uzaktan kumandalı can simidi ile kurtaran ekipler, kayıp diğer 2 kişiyi ise karada buldu.

Van’ın Tuşba ilçesinde Van Gölü'ne giren 4 kişi, açığa doğru yüzmeye başladı.

4 arkadaştan 2'si dalgalarla birlikte açığa doğru sürüklendi. Durumu fark eden kıyıdakiler, gözden kaybolan 2 kişi için polise haber verdi.

İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesi ekipleri harekete geçti.

2 KİŞİ, UZAKTAN KUMANDALI CAN SİMİDİ İLE KURTARILDI

Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, bot ile göle açıldı.

Ekipler, kıyıya yaklaşık 700 metre açıkta Çarpanak Adası yakınlarında yorgunluktan bitkin halde dalgalarla mücadele eden 2 kişiyi fark etti.

Bitkin halde olan M.V. ve M.D.Ö., ekipler tarafından uzaktan kumandalı can simidi ile polis botuna alınarak kurtarıldı.

KAYIP 2 KİYİ İSE YÜZEREK KARAYA ÇIKTI

Boğulmak üzere olduklarını belirten M.V. ve M.D.Ö., 2 arkadaşının daha kayıp olduğunu belirtti.

Yapılan aramada diğer 2 kişinin de yüzerek Çarpanak Adası’na çıktıkları ve orada kurtarılmayı bekledikleri anlaşıldı.

4 arkadaş polis ile kıyıya çıkarıldı.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

Konu ile ilgili Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"13 Haziran 2021 günü ilimiz Çarpanak Adası açıklarında 4 şahsın göl üzerinde yüzdükleri esnada suya açıldıkları, açığa doğru sürüklendikleri, kıyıya dönemedikleri ve kendileriyle irtibatın kesildiği ihbarı üzerine; Koruma Şube Müdürlüğü ekiplerince polis botu ile ivedilikle çıkış yapılmış, kısa süre içerisinde bölgeye ulaşıldığında kıyıdan yaklaşık 700 metre açıkta M.V. ve M.D.Ö. isimli vatandaşlar çok bitkin halde uzaktan kumandalı can simidi marifetiyle botumuza alınarak kurtarılmıştır. Kendileri ile yapılan ilk görüşmede 2 şahsın daha Çarpanak Adası’na doğru yüzdüklerinin öğrenilmesi üzerine ivedilikle ada istikameti taranarak, şahısların ada kıyısında karada oldukları görülmüş R.G. ve R.E. isimli vatandaşlar da botumuza alınarak, sağ olarak kurtarılmıştır. Van Emniyet Müdürlüğü olarak Halkımızın can ve mal güvenliği için tüm çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir."