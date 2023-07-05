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Türk askeri, hem kaçak göçmenlere de hem de onları Avrupa hayali ile sürükleyenlere göz açtırmıyor...
Bu kapsamda Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele, Asayiş ve KOM Daire Başkanlıkları koordinesinde, Van-İran sınır hattında eş zamanlı olarak göçmen kaçakçılığı suçunu organize olarak işleyen suç örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi.
280 organizatörden 168'i tutuklandı
Operasyonda 280 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.
Bunlardan 168’i tutuklandı, 112’si hakkında adli kontrol kararı verildi.
"Göçle mücadelemiz aralıksız devam edecek"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, başarılı geçen operasyona ilişkin bilgi verirken, ekipleri de kutladı.
Bakan Yerlikaya, “Operasyonu düzenleyen Jandarmamızı tebrik ediyorum. Düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız devam edecek.” dedi.