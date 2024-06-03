Van Kalesi'nde fotoğraf çektirirken aşağı düştü Tarihi Van Kalesi'nde fotoğraf çektirmek isterken düşerek yaralanan 14 yaşındaki kız, AFAD, UMKE ve itfaiye ekiplerince düştüğü yerden kurtarıldı.

İHA

İpekyolu ilçesinde bulunan Van Kalesi'nde saat 18.00 sıralarında 14 yaşındaki H.S. adlı kız çocuğu, arkadaşlarıyla fotoğraf çektirmek için tarihi kaleye çıktı.

Aşağı düşen kız için kurtarma ekipleri seferber oldu

Dengesini kaybederek aşağı düşen H.S. için AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, olay bölgesine kısa sürede ulaşarak kurtarma çalışması başlattı. H.S., kayalık alanda sedye ile elde ambulansa kadar taşındı.

112 acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuğun bel bölgesinden yaralandığı tespit edildi. Yaralı kız ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)