Kaçak göçmenlerin yasa dışı geçişlerinin engellenmesinin amacıyla yapımına başlanan modüler duvarın, Yüksekova ilçesinin İran hattından başlatılan 43 kilometrelik kısmı tamamlandı.

Van’da, yasa dışı yollarla ülkeye geçmek isteyen kaçak göçmenleri engellemeye yönelik çalışmalar devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında, Çaldıran ilçesinin İran sınırından Ağrı'nın Doğubayazıt ile Hakkari'nin Yüksekova hattına kadar uzanan 560 kilometrelik modüler duvar ve akıllı kule yapımına başlandı.

Yüklenici firmalar tarafından kurulan beton santrallerinde üretilen 3 metre yüksekliğinde, 2 metre 80 santimetre genişliğinde ve 7 ton ağırlığındaki beton bloklar, iş makineleriyle önceden zemini hazırlanan sınır hattına döşendi.

HENDEKLER KAZILDI

Devam eden çalışmalarda, Yüksekova- İran sınır hattındaki 43 kilometrelik hatta yapılan modüler duvar çalışmaları tamamlandı.

Ayrıca güvenlik duvarına paralel olarak hendekler kazıldı.

Van sınırında, 43 kilometrelik duvar inşa edildi ViDEO

GÜVENLİK GÜÇLERİ 7/24 GÖREVDE

Yasa dışı geçişlerin engellenmesi için yapılan bu çalışmalara ek olarak, güvenlik güçleri sınır hattında 7/24 görev yapıyor.

Bu bölgelerde görev yapan görev yapan güvenlik güçleri, sık sık devriye çalışmaları yürütüyor.