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- Van ve Hakkari'de sınırdan kaçak giren 4 kişi yakalandı
Van ve Hakkari'de sınırdan kaçak giren 4 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, "İran üzerinden Hakkari ve Van'a geçmeye çalışan 4 kişiyi yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinden yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi" açıklamasını yaptı.
- 09.05.2022 - 15:50
- Güncelleme : 09.05.2022 - 16:24
Hudut Kartalları'nın sınırları koruma mücadelesi aralıksız sürüyor...
Ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 yabancı uyruklu şüpheliye geçit verilmedi.
İran üzerinden ülkemize gireceklerdi
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Van ve Hakkari hudut hattında görev yapan hudut kartallarımız, İran'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakalandı." denildi.
185.7 kilo uyuşturucu ele geçirildi
DHA'nın haberine göre, Jandarma ile müşterek gerçekleştirilen operasyonda toplam 185,7 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.