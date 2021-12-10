Van’a, günlük bin İranlı turistin giriş yaptığı belirtildi

Koronavirüs kısıtlamalarının kalkmasının ardından Van’a gelen İranlı turistler, esnafın yüzünü güldürdü. Vali Bilmez, “Günlük bine yakın İranlı giriş yapıyor” dedi.

İran ile en uzun sınır hattına sahip Van, iki haftada yaklaşık 15 bin İranlı turisti ağırladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süre Van'a gelemeyen İranlı turistler, 8 Ekim'de kısıtlamaların kaldırılmasıyla kafileler halinde sınırdan geçerek kente gelmeye başladı. İranlı turistler, otellerin tamamını doldurdu.

Alışveriş merkezleri, iş yerleri ve eğlence mekanlarındaki esnafların yüzü de turistlerin gelmesiyle güldü.

“ÇALIŞMA SAATLERİNİN UZATILMASINA CİDDİ İHTİYAÇ VAR”

Sınır kapısında geçiş saatlerinin uzatılması için İran yetkileriyle görüştüklerini söyleyen Van Valisi Bilmez, şu ifadeleri kullandı:

“İran’la sürekli görüşmelerimizde çalışma sürecinin arttırılması görüşülüyor. Onlar mesai saatinin bitiminde kapıları kapatıyorlar. Saat 5 itibarıyla kapından kimse geçiş yapamıyor. Bunun mümkünse 24 saat, mümkün değilse akşam saat 22.00’ye kadar açık kalması konusunda görüşmelerimiz devam ediyor. Bu ay içerisinde İran’ın Hoy kentinde bir araya geleceğiz. Bu sürecin uzatılmasını bizim tarafımızdan her zaman dile getirildi. İran yetkilileri de hem transit geçişi, hem de çalışma sürecinin uzatılması konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Gürbulak Sınır Kapısı’nda onarım ve yeni çalışmaları yapılacak. Bu nedenle kapımızda gerek transit geçişlerine, gerekse de çalışma saatlerinin uzatılmasına ciddi ihtiyaç var.”





“ORTALAMA GÜNLÜK BİNE YAKIN İRANLI TÜRKİYE’YE GİRİŞ YAPIYOR”

Van’ın Kapıköy Sınır Kapısında tır geçişlerine ihtiyacı olduğunu ifade eden Bilmez, “Şu an günlük ortalama, giriş çıkış yapan toplam bin 500, üç bin arasında İran vatandaşı var. Günlük bine yakın İranlı Türkiye’ye giriş yapıyor. Esnafta bu anlamda bir umut ve bir hareketlilik oluştu. Nevroza yakın İran’da üç haftalık bir tatil olacak. İnşallah esnafımızın yüzünü güldürecek eski hareketli günleri yakalarız.” diye konuştu.