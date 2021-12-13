Euro
15.6838
-0.25%
Dolar
13.8683
-0.11%
Altın
794.21
-0.21%
Borsa
2.035
0%
Bitcoin
698.842
-0.56%
BTXN Coin
39.72
-2.40%
10ºC
İstanbul
Hafif yağmur 10 C

    Van’da, 102 kilo 500 gram eroin ele geçirildi

    Başkale ilçesinde arazide yapılan operasyon sonucunda, 102 kilo 500 gram eroin ele geçirildi. Şüphelilerin tespitine yönelik çalışma başlatıldı.
    • İHA
    • 13.12.2021 - 08:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Van’da, 102 kilo 500 gram eroin ele geçirildi

    Van’da, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…

    Van Valiliği’nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince 12 Aralık 2021 tarihinde saat 20.30 sıralarında Başkale ilçesi kırsalında operasyon düzenlendiği belirtildi.

    VALİLİK AÇIKLAMASI

    Açıklamada, “Arazide yapılan operasyon sonucunda 102 kilo 500 gram eroin maddesi ele geçirilmiş olup olay ile ilgili şüphelilerin tespitine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir.” denildi.

    Van’da, 102 kilo 500 gram eroin ele geçirildi #1

    Van’da, 102 kilo 500 gram eroin ele geçirildi #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir