- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Van'da 104 kilo eroin ele geçirildi
Van'da 104 kilo eroin ele geçirildi
İpekyolu ilçesinde polis, bir ev ve araçta özel eğitimli köpek 'Magnum' ile yaptığı aramada 104 kilo 250 gram eroin ele geçirdi.
- DHA
- 07.12.2021 - 08:45
- Güncelleme : 07.12.2021 - 09:49
Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesinde bir ev ve araçta uyuşturucu olduğu ihbarı aldı.
Harekete geçen ekipler, eve operasyon düzenledi.
EROİNİ MAGNUM BULDU
Narkotik köpeği 'Magnum' ile ev ve park halindeki araçta yapılan aramada 104 kilo 250 gram eroin ele geçirildi ,1 kişi gözaltına alındı.
Soruşturma sürüyor.