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Van'da 104 kilo eroin ele geçirildi

Van'da 104 kilo eroin ele geçirildi

İpekyolu ilçesinde polis, bir ev ve araçta özel eğitimli köpek 'Magnum' ile yaptığı aramada 104 kilo 250 gram eroin ele geçirdi.