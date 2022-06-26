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    Van'da 104 kilo eroinle yakalanan firari yakalandı

    104 kilo eorinle yakayı ele vermesinin ardından uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 2 ayrı yakalama kararı bulunan firari şüpheli, operasyonla gözaltına alınıp tutuklandı.
    • 26.06.2022 - 10:00
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    Van'da 104 kilo eroinle yakalanan firari yakalandı

    Yurt genelinde güvenlik güçlerinin uyuşturucuyla mücadelesi devam ederken, Van'daki operasyonlar da aralıksız sürüyor.

    Kentte geçen yıl 15 Ekim'de polisin düzenlediği operasyonda 104 kilogram eroin ele geçirildi, bir kişinin firari şüpheli olduğu bildirildi.

    Bu operasyondan 9 ay sonra İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla mücadele Şubesi ekipleri, 'uyuşturucu ticareti' suçundan hakkında 2 ayrı yakalama kararı bulunan şüphelinin kente geldiği bilgisine ulaştı.

    Tutuklandı

    Harekete geçen ekipler, şüphelinin saklandığı adrese operasyon düzenledi. Firari şüpheli gözaltına alındı, adresteki aramada tabanca, 8 fişek, kurusıkı tabanca, sahte sürücü belgesi ve 3,21 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

    Van da 104 kilo eroinle yakalanan firari yakalandı #1


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